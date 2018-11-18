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نجمة البوب تايلور سويفت تتنقل داخل حقيبة سفر!


في واقعة «غريبة»، كشف مغن بريطاني، أن زميلته المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت تعمدت الاختباء داخل حقائب السفر للهرب من الصحافيين.
وفي مقابلة مع مجلة «فوغ»، تحدث المغني البريطاني زين مالك، والذي عمل مع سويفت في أغنية مشتركة، عن قدرتها على الحركة دون أن يكتشفها أحد، وقال: «كانت تسافر داخل حقيبة سفر».
وانتشرت الاشاعات عن طريقة انتقال المغنية العام الماضي، عندما شوهد رجلان وهما يحملان صندوقا كبيرا خارج شقتها في نيويورك.
وادعت وكالة صور أن المغنية (28 عاما) كانت في الداخل لكنها تراجعت فيما بعد لأنها لم تستطع إثبات ذلك.
وقال مالك إن المغنية الأميركية ذات الشعبية الهائلة، تتنقل أحيانا داخل حقيبة سفر كبيرة، لتفادي مصوري «الباباراتزي» الذين يلاحقونها في كل مكان.


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