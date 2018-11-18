يحيى السيد هاشم السيد ماجد الشماع 68 عاما، شيع، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 97645450، النساء: الدعية، حسينية حجي غانم، ق 4، شارع ابن سينا، م 12، ت: 66678187.

حمود محمد حمود الغنام 65 عاما، شيع، الرجال: الفيحاء، ق 4، شارع الرباط، م6، ديوان غنام الرشيد، ت: 66777075، النساء: الفنيطيس، ق 4، ش 402، م 267.

يوسف ياسين الشوارب 78 عاما، شيع الرجال: المنصورية،حسينية آل ياسين، ت: 66535255، 99620022، النساء: صباح السالم، ق 6، الشارع الاول، ج 25، م 31، ت: 97516683.

اسماء أحمد فتح الله الكندري 45 عاما، شيعت، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، ق 4، ت: 99079294، 99373756، النساء: الجابرية، ق6، ش 12، م 20، ت: 99729595.

زعال عشوي براك الظفيري 78 عاما، شيع، الصباحة، ق 4، ش 9، م 208، ت :99381123، 50815595.

نجاة علي مطر المصبح، 63 عاماً، شيعت، الرجال: الدسمة، ق6، شارع الأنباري، م14، ت: 99495611، النساء: القصور، ق7، ش42، م21، ت: 94455530

محمد مبارك يوسف القبندي، 87 عاماً، شيع، الرجال: عبدالله السالم، ق1، شارع راشد بورسلي، م11، الديوان خلف المنزل، ت: 99080048، النساء: حطين، ق2، ش202، م10، ت: 99605106

أحمد محمد الإبراهيم، 87 عاماً، شيع، الرجال: الرميثية، ق5، ش57، م19، ت: 99045682، النساء: جابر الأحمد، ق1، ش111، م994

سليمان حمد ناصر بورسلي، 85 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: الشامية، ديوان بورسلي، النساء: السرة، ق3، ش14، م1

مطلق متعب هاجد المطيري، 68 عاماً، التشييع التاسعة صباح اليوم، العمرية، ق5، ش5، م22، ت: 50999946 - 67000947 - 50440555

رفيقه محمد طه العساف، أرملة محمد عبدالرزاق نجم العنزي 64 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الجهراء، النعيم، ق 2، ش 15، م 2، ت: 99008709، 99849809.

إنا لله وإنا إليه راجعون

