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السويد تخطت تركيا


اقتنص المنتخب السويدي فوزا ثمينا من مضيفه منتخب تركيا 1-0 اول من امس في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الثاني من دوري الأمم الاوروبي. وسجل المدافع أندرياس غرانكفيست هدف الفوز لمنتخب السويد في الدقيقة 71 من ضربة جزاء.
ويتصدر منتخب روسيا ترتيب المجموعة الثانية بالمستوى الثاني والتي تضم ثلاثة منتخبات فقط.ويمتلك منتخب روسيا سبع نقاط ويليه منتخب السويد في المركز الثاني بأربع نقاط وأخيرا منتخب تركيا في المركز الثالث بثلاث نقاط.
وخاض منتخب تركيا جميع مبارياته الأربع في البطولة وبالتالي هبط الفريق للمستوى الثالث.ويسدل الستار على مباريات المجموعة غدا بمباراة السويد مع روسيا بعدما انحصرت المنافسة بينهما على بطاقة التأهل للمستوى الأول للبطولة .


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