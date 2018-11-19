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تقف ألمانيا بين هولندا والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية عندما يلتقيان اليوم في ختام منافسات المجموعة الاولى. وأصبح التأهل الى الدور نصف النهائي في يد هولندا التي غابت عن نهائيات مونديال روسيا الصيف المنصرم، إذ رفعت رصيدها الى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف فرنسا، وهي تلعب اليوم ضد ألمانيا في غيلسنكيرشن والتعادل في المباراة سيكون كافيا للتأهل بفضل الهدف الذي سجلته خارج ملعبها في مرمى أبطال العالم.

ولم يعد هناك أي مجال للنجاح بالنسبة للمنتخب الألماني بعد الهبوط من البطولة عقب فوز هولندا على فرنسا 2-0 الجمعة الماضي.ولكن كون أن مباراة تجمع المانيا مع هولندا التي أطاحت بالفريق من المستوى الأول، فهذا مصدر تحفيز كاف. وقال يواكيم لوف المدير الفني لألمانيا بعد الهزيمة أمام هولندا بثلاثية دون رد الشهر الماضي في أمستردام «لازال لدينا عمل نؤديه». ولكن فوز هولندا على بطلة العالم فرنسا في روتردام يعني أنه لم يعد هناك مفر من هبوط منتخب ألمانيا من المستوى الأول للبطولة الأوروبية. وتدرب المنتخب الألماني للمرة الأخيرة في ليبزيغ أول من أمس قبل السفر إلى غيلسنكيرشن. وسيجري لوف بعض التغييرات على قائمة فريقه الذي فاز وديا على روسيا 3 -0 الخميس الماضي.ويعود لاعب الوسط توني كروس إلى المشهد بعد حصوله على راحة أخيراً، ولكن تحوم الشكوك حول مشاركة مدافع كولون يوناس هيكتور ولاعب وسط بوروسيا دورتموند ماركو ريوس.ويعيش المنتخب الهولندي حالة من الاستقرار تحت قيادة المدرب رونالد كومان.وظهر منتخب الطواحين الهولندية بشكل قوي في مواجهة الديوك الفرنسية، حيث

انهى المسيرة الخالية من الهزائم لفرنسا والتي استمرت لـ15 مباراة متتالية.التعادل مع ألمانيا سيضمن لهولندا صدارة المجموعة الأولى بالمستوى الأول للبطولة الأوروبية والتأهل إلى النهائيات على حساب فرنسا التي كانت في حاجة إلى نقطة واحدة من مباراة الفريقين في روتردام لحصد صدارة المجموعة.

