دوليه

عاد لاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش إلى فريقه برشلونة الإسباني مصابا بتمزق في عضلات فخذه، وغاب عن مواجهة إنكلترا أمس ضمن دوري الأمم الأوروبية، بحسب ما ذكر ناديه الكاتالوني.

وتعرض راكيتيتش (30 عاما) للإصابة خلال الفوز على إسبانيا 3-2 الخميس. وقال برشلونة إنه تعرض لـ «تمزق عضلي بفخذه الأيمن». ولم يحدد النادي موعد عودته إلى الملاعب لكن تقارير صحافية إسبانية أشارت إلى أن فترة غيابه قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع، ما يعني غيابه عن مباراة القمة ضد أتلتيكو مدريد في 24 نوفمبر الحالي ومواجهة أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا بعدها بأربعة أيام.

وبحال فوز كرواتيا على إنكلترا، كما فعلت في المونديال الأخير حيث وصلت الى المباراة النهائية، ستضمن صدارة مجموعتها والتأهل إلى نصف النهائي وذلك بعد بداية بطيئة شهدت خسارتها أمام إسبانيا 0-6، فيما تهبط إنكلترا إلى المستوى الثاني.

أما فوز إنكلترا فسيضمن لها الصدارة وبلوغ نصف نهائي المسابقة الجديدة التي تشكل إحدى فرص التاهل إلى كأس أوروبا 2020. ويصب التعادل في مصلحة إسبانيا التي تتصدر، وإذا كان سلبيا تهبط كرواتيا الى المستوى الثاني، لكن أي تعادل آخر يبقي إنكلترا في المركز الأخير.

