دوليه

جدد المنتخب الإسكتلندي آماله في الصعود إلى المستوى الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا، عقب تغلبه على مضيفه الألباني 4-0 أول من امس في الجولة الخامسة منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الثالث بالبطولة.

وسجل أهداف المنتخب الإسكتلندي ريلت فراسير في الدقيقة 14 وستيفان فليتشر من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وجيمس فورست (هدفين) في الدقيقتين 55 و67. وشهدت المباراة طرد ميرجيم مافاري لاعب المنتخب الألباني في الدقيقة 22. ورفع المنتخب الإسكتلندي رصيده ست نقاط في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة خلف المنتخب الإسرائيلي، وتوقف رصيد منتخب ألبانيا عند ثلاث نقاك في المركز الثالث الأخير ليهبط رسميا إلى المستوى الرابع.

وكان المنتخب الإسرائيلي فاز على نظيره الإسكتلندي 1-0 في المباراة التي جمعتهما .. وتتبقى مواجهة ستجمع بينهما في الجولة الاخيرة ستحدد الصاعد بينهما إلى المستوى الثاني.