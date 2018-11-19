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رومانيا جددت آمالها


جدد المنتخب الروماني آماله في التأهل إلى المستوى الثاني بتغلبه على ضيفه منتخب ليتوانيا 3-0 خلال المباراة التي جمعتهما أول من امس في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الثالث لدوري أمم أوروبا.
وسجل أهداف المنتخب الروماني جورجي بوسكاس وكلاوديو كيسيرو ونيكولاي ستانسيو في الدقائق السابعة و47 و65 على الترتيب. ورفع منتخب رومانيا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المنتخب الصربي، الذي فاز على مونتينيغرو 2-1 في وقت سابق من اليوم، فيما يظل منتخب ليتوانيا بلا نقاط في المركز الرابع الأخير، علما بأنه كان قد هبط رسميا للمستوى الرابع في الجولة الماضية.


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