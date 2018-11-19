دوليه

أسقط فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مضيفه تشارلوت هورنتس 122-119 بعد التمديد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، على رغم النقاط الـ60 التي سجلها لاعب تشارلوت كيمبا ووكر.

وشهدت مباريات أول من امس تلقي غولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، خسارته الرابعة في آخر ست مباريات، وذلك أمام مضيفه دالاس مافريكس 109-112.

في المباراة الأولى، أصبح ووكر (28 عاما) أول لاعب في تاريخ فريقه يسجل 60 نقطة في مباراة واحدة، الا أن ذلك لم يكن كافيا للفوز في المباراة التي امتدت لشوط إضافي حُسِم في ثانيته الأخيرة عبر رمية ثلاثية للاعب الجديد لفيلادلفيا جيمي باتلر.

