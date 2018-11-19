دوليه

لا ينوي الملياردير الروسي دميتري ريبولوفليف المتهم بقضايا «فساد» و»استغلال نفوذ» بيع نادي موناكو الفرنسي الذي يملكه، بحسب ما أكد السبت الناطق باسمه دميتري تشيتشكين.

وقال تشيتشكين لوكالة «تاس» الروسية إن ريبولوفليف «يعتزم الاستمرار في دعم تطويره، كما فعل منذ أن اشترى النادي في 2011».ويأتي هذا البيان في اليوم التالي لحديث أمير موناكو ألبير الثاني حول إمكانية بيع النادي «يجب أن نترك العدالة تأخذ مجراها. اذا حصل ذلك، أعتقد أنه سينسحب من تلقاء نفسه. في الوقت الحالي يجب احترام قرينة البراءة، ما لم يقرر هو بنفسه انهاء رئاسته لموناكو».

وأضاف تشيتشكين في تصريح لوكالة «فرانس برس» أن ريبولوفليف «ينفي أي تلميح حول تورطه بسلوك مستهجن وغير لائق».وعاد ريبولوفليف، المتهم في موناكو بقضية تزوير مزعوم من قبل تاجر الأعمال الفنية ايف بوفييه، إلى موسكو الأسبوع الماضي بعد وضعه تحت رقابة قضائية.