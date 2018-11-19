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موديست عاد إلى كولن


ذكر نادي كولن المشارك في الدوري الألماني لأندية الدرجة الثانية السبت أن الهداف الفرنسي انطوني موديست، الحر من أي التزام بعد أن ترك تيانجين كوانجيان الصيني، عاد الى حيث تألق بين 2015 و2017.
ووقع موديست (30 عاما) على عقد يمتد الى 2023 مع كولن الذي يضع نصب عينيه هدف الصعود والعودة الى الدرجة الأولى.وانضم موديست الى كولن لأول مرة في 2015 قادما من هوفنهايم، وانهى موسم 2016-2017 بـ 25 هدفا قبل أن يتم بيعه الى الصين مقابل 35 مليون يورو. وتابع موديست هوايته في التهديف مع تيانجين حيث سجل 16 هدفا في 29 مباراة، لكن النهاية كانت معقدة جدا ولم يترك النادي الصيني إلا بعد نزاع لأسابيع عدة رفع بعدها القضية الى الاتحاد الدولي «فيفا».


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