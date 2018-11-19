مال وأعمال

دشنت شركة بورصة الكويت نظاماً جديداً لتداول الأوراق المالية غير المدرجة أو OTC. والذي سيوفر هذا النظام منصة آلية لتداول الأوراق المالية غير المدرجة، بخلاف ما كان الأمر عليه باستخدام الإجراءات اليدوية سابقاً ويُعد الـ «OTC» النظام الأول على مستوى منطقة الخليج العربي.

ويرى بعض المحللين أن النظام الجديد يُعد إنجازاً مهماً للبورصة الكويتية وخطوة تأخرت كثيراً وسوف تكون علامة فارقة في طريقة التعامل وتطوير البورصة، فيما يرى فريق آخر أن إضافة سوق جديد ما هو إلا استنساخ للتقسيم القديم للسوق.

وقال المُحلل الفني لسوق المال، مصطفى الجارحي إن البدء في آلية التداول خارج المنصة وبهذا العدد الوافر من الشركات يُعطي مزيداً من الثقة للمستثمرين ويعكس حالة من الشفافية تتمتع بها البورصة ومن ثم انعكاس إيجابي للأوضاع الاستثمارية في الكويت.

ويرى الاقتصادي وخبير الأسواق المالية، علي العنزي، أن المنصة الجديدة مهمة جداً لأنها تسمح لشركات لا تتوافر فيها شروط التداول في البورصة أن تتداول بتلك المنصة «OTC»، التي تسمح بتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة التي لا تنطبق عليها بعض الاشتراطات في السوق الرسمي.

وأضاف بأن انطلاق التداول بتلك المنصة سوف يستهدف مستثمرين جُدداً، وحدوث عمليات زيادة رأس المال، وتقييم هذه الشركات، ومعرفة مدى رغبة أطراف أخرى في الدخول أو التخارج من هذه الشركات، مُتمنياً أن يتبع هذه المنصة تطبيق هذه الشركات بأرقام بحيث تسهل عملية التداول.

في المقابل، أوضح المُحلل الفني لأسواق المال، إبراهيم الفيلكاوي، أن شركة البورصة أعادت تقسيم السوق كما كان في السابق حيث كان يحتوي على أسواق: الرسمي، الخليجي، الموازي والكسور، والآن عاد التطوير بمسميات جديدة وهي الأول، الرئيس، الموازي، خارج المنصة.

وأوضح الفيلكاوي أن الفرق بين المرحلتين يكمن في أنه سابقاً كان هناك ثقة موجودة نوعاً ما وسيولة تتجدد بين فترة وأخرى، بينما الآن هناك حالة انعدام ثقة وهروب للسيولة والبحث عن علاوات أكبر وتخبط في الإدارة وتطبيق القانون بمزاجية، مشيراً إلى أنه لولا سيولة الجهات الحكومية والبنوك لتوقف السوق أصلاً عن العمل.

الجدير بالذكر أن بورصة الكويت كانت قد أعلنت انطلاق التقسيم الجديد للسوق في الأول من أبريل الماضي، حيث تم إلغاء المؤشرين السعري والوزني بالإضافة إلى مؤشر كويت 15؛ ومن ثم تم استبدالها بالمؤشرين الرئيس والأول بالإضافة إلى مؤشر السوق العام.

وفي هذا السياق، وصف مساعد مدير إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية عمرو سرحان في مقابلة مع «العربية» هذه الخطوة بالإيجابية والمهمة جداً، وسيكون لها أثر إيجابي على المدى القصير والطويل عبر تنشيط السوق ورفع السيولة.

ونوه بأن هذا الإجراء يعتبر متنفساً للمستثمرين الذين استثمروا في أسهم لبعض الشركات التي ألغي إدراجها، بالتالي سيكون أمامهم فرصة للتخارج من هذه الاستثمارات عبر آلية منظمة وفعالة وبشفافية عالية.

وقال إنه يوجد حوالي 88 شركة حالياً متداولة خارج المقصورة، برأسمال إجمالي 1.4 مليار دينار.

وفي هذا السياق، قام مجلس المفوضين بإصدار القرار رقم (139) لسنة 2018 ايذاناً بانطلاق نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة اعتباراً من وقد سبق هذا القرار، اعتماد الهيئة لقواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة والصادرة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك بعد مضي أكثر من عامين من التعاون والعمل المشترك ما بين الهيئة وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لإنجاز هذا المشروع المهم بالشكل المطلوب.

وقد قامت جميع الأطراف المعنية بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة خلال الأشهر الماضية، للتأكد من جاهزية الأنظمة الآلية والاجراءات الإدارية لضمان سير التداولات في نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة بشكل سليم ومن دون أية عوائق.

وسيوفر هذا النظام منصة آلية لتداول الأوراق المالية غير المدرجة بخلاف ما كان الأمر عليه باستخدام الاجراءات اليدوية سابقا.

الجدير بالذكر بأن الالتزامات التي تقع على الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية لا تقع على أسهم الشركات القابلة للتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة، حيث لا يعتبر تسجيل تلك الشركات للتداول في هذا السوق إدراجاً لها.

