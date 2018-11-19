مال وأعمال

شهد نظام التداول الأوراق المالية غير المدرجة المعروف اختصارا «أو تي سي» وشهد تداول 33?3 ألف سهم بقيمة نحو ثلاثة آلاف دينار «نحو 9?9 آلاف دولار» تمت عبر ثلاث صفقات.

كما شهدت شاشة تداولات الصفقات الخاصة حركة تداول على شركتين بكمية 50?4 ألف سهم بلغت قيمتها النقدية 2?4 ألف دينار «نحو 7?9 آلاف دولار». وانحصرت الشركات الأكثر تداولا من خلال الكمية والقيمة وأعداد الصفقات في شركتي «المستقبل العالمية للاتصالات» و«المنار للتمويل والاجارة». وسوق «أو تي سي» نظام عملت بورصة الكويت على ابتكاره ليخدم جميع المتعاملين في الأوراق المالية غير المدرجة بهدف خلق منصة تداول مميكنة بالكامل تتسم بالمصداقية والعدالة هو نظام إلكتروني حديث لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق الرسمي وهو الأول على مستوى منطقة الخليج العربي. واتصفت عملية تداول الأوراق المالية غير المدرجة سابقا التي كانت تتم بطريقة يدوية بالقصور وافتقارها للشفافية كما عانى المتداولون التخوف من مدى جدية عمليات البيع والشراء ومن حقيقة السعر المتفق عليه وصعوبة تحصيل المبالغ الناتجة عن البيع أو المدفوعة للشراء.

