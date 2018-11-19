مال وأعمال

نظم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار وبالتعاون مع CFA Society Kuwait محاضرة بعنوان Working with Ethical Dilemmas وذلك يوم الثلاثاء الماضي في مقر الاتحاد، حيث استضاف المركز Steve Wallace لتقديم المحاضرة.

وبدأت فدوى درويش مدير الدعم الفني بالاتحاد ومدير المركز بالوكالة المحاضرة بالترحيب بالحضور وإبراز دور مركز دراسات الاستثمار بعقد العديد من البرامج التدريبية والمحاضرات التي تهم قطاع الاستثمار، كما تحدثت عن الشراكة المتميزة مع جمعية المحللين الماليين بالكويت (CFA Society Kuwait) والقضايا التي تهتم بها الجمعية.

وأشارت درويش بأهمية هذه المحاضرة من حيث إيضاح دور الاخلاقيات المهنية في الحياة العملية والتزام كل من الشركات والعاملين بها لتحقيق أكبر قدر من الشفافية على كافة الأصعدة.

واستهل المحاضر Steve Wallace المحاضرة بالتعريف العام للسلوك المهني واخلاقيات العمل وعناصره الايجابية لقيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بها، وأن تكون ممارسته في حدود الصلاحيات المخولة له، متجرداً من سوء القصد أو الإهمال او مخالفة القانون، أو الإضرار بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.

كما تطرق المحاضر في حديثه إلى القيم الأساسية التي يجب على الموظف أن يعمل في إطارها، وعلى مجموعة المبادئ الاخلاقية التي تحكم سلوكه المهني والوظيفي، وذلك عن طريق الاستقامة والموضوعية والسرية والكفاءة.

