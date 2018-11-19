مال وأعمال

نظمت Ooredoo حملة «صحتكم تهمنا» بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري بالتعاون مع مجموعة صيدليات المطوع ، في مبادرة تؤكد على التزامها ومسؤوليتها نحو توعية موظفيها بمرض السكري. وقد خصصت Ooredoo عيادة لفحص مستوى السكر والضغط من فبل فريق طبي متخصص في المقر الرئيس بمدينة الكويت، ولاقت المبادرة تفاعلاً كبيراً من قبل موظفي الشركة،

وقال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي لدى شركة Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب: «لا يوجد شعور يضاهي المساهمة الفاعلة في تغيير حياة الآخرين، ونحن نؤمن أن التوعية بمرض السكري مهم للغاية من حيث الوقاية من المرض وطرق المعالجة الفعالة. ومن هذا المنطلق جاء التعاون مع مجموعة صيدليات المطوع لتنظيم هذه الحملة السنوية التي تساهم في إنقاذ حياة الكثيرين». يذكر بأن مرض السكري هو سبب رئيس للاصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي والعمى وبتر الأطراف السفلية ومن المتوقع أن يصل عدد المصابين بداء السكري الى 522 مليون في عام 2030.

والجدير بالذكر إنّ السكري هو مرضٌ مزمن، يؤثر في قدرة جسم الإنسان على استخدام الطاقة الموجودة في الطعام. ويحدث النوع الأول للسكري عندما لا يتمكن البنكرياس من إنتاج كمية كافية من الإنسولين، إذ يُضطر المرضى لاستعمال حقن الإنسولين طوال حياتهم. أما في النوع الثاني للسكري، فيفرز فيه جسم الإنسان كميةً كافيةً من الإنسولين في المعتاد، لكن الخلايا لا تستطيع استخدامها بكفاءة لوجود ما يشبه المقاومة من الخلايا للهرمون وعليه يجب على المريض تناول العلاج المناسب ويجب أن يقلل وزنه ويمارس الرياضة ويعدل نمط حياته.

