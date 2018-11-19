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بكين- «رويترز»: قالت وزارة الخارجية الصينية إن أيا من الدول النامية لن تسقط في فخ الديون لمجرد التعاون مع الصين.

أدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ بذلك التصريح في بيان بالبريد الإلكتروني ردا على تصريحات لمايك بنس نائب الرئيس الأميركي.

وتابعت «بالعكس، التعاون مع الصين يرفع قدرات ومستويات التنمية المستقلة لتلك الدول ويحسن معيشة المواطنين».

وفي قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك)، تحدث بنس عن مبادرة الحزام والطريق الصينية قائلا إن الدول ينبغي ألا تقبل بدين يقوض سيادتها.

