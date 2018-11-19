مال وأعمال

أثارت مبيعات التجزئة البريطانية المخيبة للآمال المخاوف من أن الاقتصاد يفقد زخمه، وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تتراجع فيه مبيعات التجزئة. ويحتاج الاقتصاد إلى إنفاق المستهلك من أجل النمو، إذ إن قطاع الأعمال خفض الاستثمار قبيل المرحلة النهائية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه الأثناء، بقي التضخم البريطاني ثابتا الشهر الماضي، حيث إن تراجع أسعار الغذاء والملابس والمواصلات قد تم التعويض عنه بارتفاع فواتير الماء والكهرباء وكلفة الوقود. فقد أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.4 في المئة عن سنة مضت، وكانت قريبة من توقعات المحللين بارتفاع نسبته 2.5 في المئة.

