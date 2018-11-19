مال وأعمال

الجزائر - «كونا»: استضافت الجزائر امس المؤتمر الوزاري الثالث للمالية والاستثمار لدول «الحوار 5+5» بحضور وزراء مالية خمس دول للضفة الشمالية للبحر المتوسط ونظرائهم من اتحاد المغرب العربي.

وقالت وزارة المالية الجزائرية في بيان انه سيترأس المؤتمر مناصفة وزير المالية الجزائري عبدالرحمن راوية ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برينو لومير.

وذكر البيان ان المؤتمر يشكل فرصة للقاء وزراء مالية ضفتي المتوسط ودراسة عدد من القضايا المشتركة المتعلقة بالمالية والاستثمار وبحث المسائل المتعلقة بالتغيرات المناخية وتحول الطاقة.

واوضح ان المشاركين سيتطرقون للمواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة مسائل تبادل المعلومات والاستعلامات في ميدان الجمارك وميادين السياسات الضريبية التي تهدف لبعث الاستثمار وتساعد على تطوير التكنولوجيات المالية.

ومن المقرر ان يخرج المؤتمر ببيان نهائي يشكل وجهة النظر المشتركة للدول حول التحديات والفرص المتعلقة بالمسائل المطروحة. يذكر ان حوار (5+5) يجمع كلا من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.