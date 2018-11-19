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بدل حصى متطاير

محمد المطني
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الإثنين 19 نوفمبر 2018

يتطاير الحصى الآن في أغلب شوارع الكويت الرئيسية بعد الأمطار الأخيرة في كرنفال سنوي تعودنا عليه حتى أصبح صوت الحصى وهي تنطلق كالرصاصة على سياراتنا مثل صوت مكينة السيارة والراديو والهواء ، كارثة متجددة ومستمرة لا يستفيد منها إلا محلات بيع وتبديل الزجاج والدواوين كحدث للنقاش وتبادل وجهات النظر. يتأذى الناس والحكومة تتفرج على أمل أن تنتهي المشكلة لوحدها دون تدخل ولا اصلاح، نتأذى يومياً وكأن كل حصاة متطايرة تذكير ومنبه على فساد المشاريع وتذكير على وجود حكومة تتعامل بلا مبالاة مع ما يحدث في شوارعنا ويتعرض له الناس بشكل يومي ومتكرر حتى أصبح التحذير في وسائل التواصل الاجتماعي منصباً على عدم فتح النوافذ خوفاً التعرض للإصابات نتيجة تسلل حصاة غادرة من هذا الشارع أو ذاك.
يتحدثون عن تعويض المتضررين من فساد وسوء تنفيذ المشاريع الحكومية وكأن الأمر وجهة نظر وليس حقاً كفله الدستور وتحدثت عنه القوانين وقبل هذا كله هو أمر منطقي لا جدال حوله، اليوم أمام الدولة اختبار مسألة تعويض الناس عن ما حدث لممتلكاتهم جراء التقصير أو الكوارث وهم أمام حسمه والعمل به مسؤولون وليختاروا مبررهم كيفما شاءوا.
ما دمنا في بلد اللا معقول فأنا اضيف اقتراحا من مكاني هذا باصدار بدل لرواتب المواطنين كبدل غلاء المعيشة وليطلقوا عليه بدل الحصى المتطاير وعليهم أيضاً فتح باب استيراد زجاج السيارات للجميع مادامت مشكلة الحصى مستمرة دون حلول وكأنها لغز مثلث برمودا . تفاءلوا


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