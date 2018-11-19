آراء

في السنوات الأخيرة تخلت الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة عن تنفيذ الشوارع في الكويت كما كان معهودا في السابق، وأسندت هذه المهمة لمقاولين محليين وبدورهم يقوم هؤلاء المقاولين الكبار ممن رست عليهم المناقصة بتكليف مقاولين من الباطن يصلون إلى 6 أو 7 مقاولين في كثير من الأحيان، المقاول الأخير من الباطن الذي رضي بجزء قليل من قيمة المناقصة مقارنة بالمقاول الأصلي سوف يضطر إلى تقليل تكاليف التنفيذ مما ينعكس على مستوى وجودة التنفيذ فتنكشف العيوب الظاهرة والخفية نتيجة ضعف أو سوء الرقابة والإشراف من قبل الجهة الوزارية المتعاقدة مع المقاول المنفذ.

يأتي هذا فيما تواجه الكويت هذه الأيام مشكلة تكررت خلال السنوات الماضية من أثر تطاير الحصى من اسفلت الشوارع والطرقات مما أدى الى حدوث أضرار مادية في المركبات وبعض الاصابات في الأشخاص بسبب سوء تنفيذ بعض المقاولين لسفلتة الطرق ورصفها .

ولقد استقرت أحكام محكمة التمييز والقواعد القانونية لعقود الأشغال العامة على أن سلطة الإدارة تتمتع بقسط وافر من حق الرقابة، فتملك سلطتي الإشراف والتوجيه أثناء تنفيذ عقد الأشغال العامة، فللموظفين الفنيين المنتدبين للإشراف والرقابة الحق في رفض المواد أو الأعمال التي يرون إنها من نوع رديء أو غير مطابق للمواصفات الفنية الثابتة في العقد ولهم أيضا سلطة الأمر بإعادة البناء أو إعادة القيام بالأشغال. ولقد اكدت محكمة التمييز على أن «تنفيذ الالتزامات التعاقدية في عقود القانون الخاص لا يجري على نسق من القواعد التي تحكم تنفيذ العقود الادارية. ففي العقود الادارية تستهدف الادارة اساسا المصلحة العامة وتعمل على تغليبها على مصالح الافراد الخاصة وهي في سبيل تحقيق هذه الغاية تعمل على تضمين عقودها جزاءات مالية تتلاءم مع طبيعة تلك العقود وان كانت غير مألوفة في العقود الخاصة وهي تبغي من تلك الشروط ان تحقق ضغطاً على المتعاقد معها ليبذل جهده في سبيل تنفيذ التزامه يحدوها في ذلك ما تسعى اليه من تحقيق احتياجات المرافق العامة وضمان حسن سيرها واذا كانت الجزاءات التي تملك الادارة توقيعها على المتعاقد معها اذا ما خالف شروط العقد تستهدف اساسا سير المرافق العامة ولا تقتصر على جبر الضرر الذي يصيب الادارة من جراء تقصير المتعاقد معها، فانه لا يشترط لتوقيعها اثبات وقوع ضرر اصاب المرفق العام لان ذلك الضرر يكون مفترضا بمجرد تحقق سبب استحقاقها المنصوص عليه في العقد.

من هنا تتضح المسؤولية القانونية في مشكلة تطاير الحصى في شوارع الكويت والتي تترتب نتيجة التقصير من جانب الإدارة الحكومية في ممارسة سلطات الرقابة والإشراف والتوجيه المنصوص عليها في العقود الإدارية مع المقاولين والثابتة في المبادئ القانونية لمحكمة التمييز، وبمقتضى ما سبق نعتقد بتحمل الحكومة المسؤولية القانونية عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة اخلالها بسلطاتها الرقابية والإشرافية على عقود سفلتة الطرق، ولها بعد ذلك أن ترجع على المقاول بالتعويض باثبات الخطأ أو الغش بحقه إن كان لذلك مقتضى.

