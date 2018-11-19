آراء

أحداث ومواقف وظروف مناخية وغيرها تظهر لنا اخطاء وتجاوزات وعيوب لا يصدقها عقل ولا ذكرت في القصص ولا الروايات كلها تندرج تحت مسمى (الفساد).

ولعل الايام القليلة السابقة أظهرت كمية الفساد التي عانى منها الكل بلا استثناء، ومن كان يبرر للفساد في السابق غاب عن المشهد بسبب حجم الاضرار والخسائر، واليوم علينا ان نضع الكويت اولا ثم اولا ثم اولا.

والبقية من بعدها قبيلة ، عائلة، طائفة وغيرها من المصطلحات.

للفساد عدة مراحل وطرق ولكن اهمها واولها واخطرها (مقاول الباطن). قصة نعيشها في كل مشروع وكأنها ترسم مسبقا.

تفوز شركة كبيرة تستطيع تغطية تأمين المناقصة 10% من القيمة الاجمالية طبعا تكون بالملايين، ومن بعدها تبدأ مرحلة اخرى.

بيع المناقصة بالباطن لشركة لا تستطيع تحمل جميع نفقات وتعهدات المشروع ويقوم مقاول الباطن باشراك كل من هب ودب في المشروع لتوفير جميع المصاريف وتقليل النفقات لجني الارباح وتكون الفائدة الاكبر للشركة التي باعت المشروع لمقاول الباطن لانها استلمت الفائدة قبل البداية بكثير.

مقاول الباطن خطر يهدد الكويت ودمر كل ما في الكويت ويجب ان يمنع وفق القانون ويجرم كل من يتعامل به.

ان كانت الشركات الكبرى في الكويت عاجزة عن المشاريع عليها ان تعتذر عن عدم المشاركة فالكويت اكبر واهم من الجميع.

الخلاصة:

قبل التوجه الى اخر الادوات وهو الاستجواب عليكم نسف قانون المناقصات الحالي.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه

