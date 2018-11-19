آراء

تعرضت الكويت لموجة أمطار عنيفة في الأيام القليلة الماضية أدت إلى تعرض العديد من المناطق في الجنوب والوسط للدمار بسبب السيول، وفي مثل تلك الظروف دعونا ننظر إلى الجوانب الايجابية ونذكرها فقد كان لجهود فرق التدخل السريع من رجال الداخلية والإطفاء والجهاز الطبي اضافة إلى رجال الحرس الوطني والجيش والدفاع المدني الدور الواضح والملموس في الحد من الأضرار ومساعدة المتضررين جراء تلك السيول وتعرضهم للمخاطر أثناء ادائهم لمهامهم والتي تعتبر من ضمن صميم عملهم فى مثل تلك الأزمات.

ولكن ما يجب ان نؤكد عليه ونقف له تقديرا هي فزعة شباب الكويت هم وإخوانهم المقيمون حيث شكل العديد منهم فرقا تطوعية هبوا لمساعدة العالقين بالسيول في بعض المناطق وأنقذوا العديد من الأرواح تاركين وراءهم ممتلكاتهم من سيارات خاصة عرضة للسيل في نفس المكان ليفزعوا لإنقاذ إخوانهم العالقين وذلك يداً بيد مع فرق الانقاذ الحكومية.

وكما فتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صالات الأفراح ومراكز تنمية المجتمع لإيواء المتضررين فقد فتح أهل الكويت بيوتهم كذلك لهؤلاء.

وقد مَنَّ الله علي أنا شخصيا بفرصة مساعدة وإنقاذ بعض العالقين بالسيل بمنطقة الفحيحيل ومن ثم قام أحد أبناء المنطقة باستضافتى ببيته وتوصيلى بعد ذلك لمنزلي معرضا نفسه للمصاعب، وتلك هي شيم وأخلاق أبناء هذا البلد الخيّر.

ولم يقتصر الوضع على ذلك بل بدأت الإعلانات والنداءات التطوعية تتوالى من قبل بعض الأشخاص من يملكون كراجات لتصليح أضرار السيارات ومن يملكون شركات لتصليح خرير المنازل حتى المستشفيات الخاصة أعلنت فتح ابوابها لاستقبال المتضررين جنبا الى جنب مع مستشفيات الدولة.

هذه هي الكويت اللهم احفظها وأهلها من كل مكروه.

