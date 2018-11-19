مال وأعمال

حقق بنك بوبيان انجازاً جديداً وهو يحتفل بمرور 14 عاما على التأسيس من خلال حصوله على جائزة «إحلال وتوطين العمالة الوطنية على مستوى الكويت» والتى يمنحها سنويا لافضل مؤسسة مجلس التعاون الخليجي ممثلا في مجلس وزراء العمل حيث حققها البنك للعام الرابع على التوالي.

وجاء تكريم بنك بوبيان خلال حفل افتتاح الاجتماع الرابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الكويت بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والامين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني واللذين قاما بتكريم البنك ممثلا في مدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد.

وأكد الحماد تعليقا على حصول البنك على هذه الجائزة الرفيعة «حافظ بنك بوبيان وللعام الرابع على التوالي على مكانته كأفضل اختيار للشباب الكويتي في العمل بالقطاع الخاص الى جانب تفوقه في نسبة العمالة الوطنية وهو ما يؤكد مدى ما يحققه من انجازات على جميع المستويات».

واضاف ان ما تحقق جاء نتيجة العمل الدؤوب والمستمر طوال السنوات الاخيرة نجح خلالها البنك في رفع معدلات العمالة الوطنية والتى تجاوزت 76% ليكون بذلك مثالا للقطاع الخاص الكويتي الناجح في استقطاب افضل الكفاءات الوطينة.

واوضح الحماد ان هذه النسبة تعد من اعلى النسب ليس على مستوى البنوك المحلية فحسب بل وعلى مستوى القطاع الخاص الكويتي حيث اضحى البنك نموذجا لتوظيف العمالة المحلية وخلق فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة.

واشار الحماد الى ان الاستراتيجية التي تم وضعها لبنك بوبيان منذ انطلاقته الاخيرة كانت ركيزتها الرئيسة الموارد البشرية وزيادة خبراتها وتنمية قدراتها وتطويرها بالشكل الذي يحقق اهداف البنك وخططه ليكون واحدا من اهم البنوك الاسلامية على المستوى المحلي والاقليمي.

واضاف ان بنك بوبيان أصبح الان واحدا من أهم البنوك التى يضعها الشباب الكويتي الطموح في اولوياته الوظيفية بسبب المناخ الذي يوفره البنك للمزيد من الابداع والابتكار وإطلاق الطاقات الشابة.

واوضح الحماد انه مقارنة بالبنوك الاخرى والكثير من الشركات فان متوسط اعمار موظفي البنك صغيرة والكثير منهم وصل الى مراكز قيادية ايمانا من ادارة البنك بإعطاء الشباب دور قيادي مميز لاسيما مع تسخير كافة الامكانيات التدريبية والاكاديمية التي تمنحهم فرصا مميزة لاكتساب خبرات مهنية وعملية تجعل خبراتهم كبيرة مقارنة بأعمارهم.

كما نوه الى ان بنك بوبيان نجح وعلى مدار الأعوام السابقة تحديدا في خلق الكثير من فرص العمل للشباب الكويتي الطموح من خلال توسعه في تقديم خدماته للعملاء من الافراد من خلال افتتاح المزيد من الفروع والتوسع في الخدمات والمنتجات التي يقدمها.

