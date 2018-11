مال وأعمال

صرح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي، بأن معهد الدراسات المصرفية قد شارك في مؤتمرالمحاسبة المالية الذي عُقد في طوكيو- اليابان، حيث قدمت مشاعل ذعار المطيري، وبمشاركة الدكتور محمد البشير من جامعة قطر، بحثاً بعنوان: How does equity-based executive compensation affect firm performance: an exploratory study.

تناولت فيه العلاقة بين أداء الشركات المدرجة في السوق الأميركية وبين المكافآت الممنوحة بصورة أسهم للمديرين التنفيذيين لتلك الشركات، وهل تسهم هذه المكافأت في تحقيق عوائد وأرباح مالية للشركة أم لا.