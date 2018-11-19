loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الدراسات المصرفية» شارك في مؤتمر المحاسبة


صرح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي، بأن معهد الدراسات المصرفية قد شارك في مؤتمرالمحاسبة المالية الذي عُقد في طوكيو- اليابان، حيث قدمت مشاعل ذعار المطيري، وبمشاركة الدكتور محمد البشير من جامعة قطر، بحثاً بعنوان: How does equity-based executive compensation affect firm performance: an exploratory study.
تناولت فيه العلاقة بين أداء الشركات المدرجة في السوق الأميركية وبين المكافآت الممنوحة بصورة أسهم للمديرين التنفيذيين لتلك الشركات، وهل تسهم هذه المكافأت في تحقيق عوائد وأرباح مالية للشركة أم لا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة