مال وأعمال

يستمر بنك الكويت الوطني في حملة نهاية العام التي أطلقها بداية شهر أكتوبر والتي يقدم من خلالها للعملاء فرصة استرجاع لغاية 10% من قيمة مدفوعاتهم، عند استخدام بطاقات Visa الوطني الائتمانية المشمولة في العرض محلياً وخارجياً. وتتوفر هذه الحملة لحاملي بطاقات Visa الوطني الائتمانية التالية:

Visa Platinum وVisa SignatureوVisa Infinite، حيث يسترجع العميل قيمة المشتريات لغاية 10% عند استخدام البطاقات المذكورة لدى الجهات التالية: السوق الحرة، المطاعم، شركات الطيران والفنادق. ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض أيضاً عند دفع فواتير الهاتف النقال أو فواتير وسائل الترفيه مثل تذاكر السينما،OSN، BeIN وNetflix.

وسوف يحصل العملاء على فرصة الاسترجاع المضمون عند استخدام بطاقاتهم محلياً ودولياً على الشكل التالي: فواتير الهاتف النقال 10%، وسائل الترفيه 5%، محلات السوق الحرة: 3%، المطاعم 1%، شركات الطيران 1% والفنادق 1%. وحول هذه الحملة أعلنت رئيس مجموعة المنتجات والتسويق في بنك الكويت الوطني هنادي خزعل قائلة: «نحن سعداء بردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها حتى الآن حول حملة نهاية العام، فإضافة إلى المميزات المتعددة لبطاقات Visa الوطني الائتمانية، بات بإمكان العملاء الاستفادة بشكل أكبر من بطاقاتهم عند استخدامها لدى المحلات المختارة لاسترجاع قيمة مشترياتهم. علماً أن الحملة سوف تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، لذا فإن الفرصة مازالت متاحة أمام جميع حاملي بطاقات Visa Platinum وVisa Signature وInfinite Visa الوطني الائتمانية».

وأضافت خزعل قائلة: «تتمتع بطاقات الوطني الائتمانية بمزايا استثنائية تلائم أسلوب حياة العملاء، فهي تتضمن برنامج مكافآت الوطني والذي يسمح للعملاء الحصول على نقاط مكافآت واستبدالها لدى أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، فضلاً عن الخصومات والعروض الحصرية المخصصة للبطاقة الائتمانية التي نطلقها على مدار العام. وقد حرصنا هذا العام على تقديم العديد من الحملات المميزة والجوائز القيّمة، وهذا من منطلق سعينا الدائم إلى تقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء وأكثرها أماناً».

هذا وتتمتع بطاقات Visa الوطني الائتمانية بالعديد من المزايا ومنها: برنامج مكافآت الوطني مع 800 محل مشارك، الدخول مجاناً إلى قاعات الانتظار الفخمة في المطارات حول العالم، تأمين السفر مجاناً، خدمة الوطني للتسوق الآمن، خدمة إيقاف السيارات مجاناً، خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج»، فضلاً عن العروض الحصرية المميزة.

