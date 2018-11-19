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اختتمت مساء أول من أمس بطولة الخيل المصرية الرابعة ضمن مهرجان الكويت الوطني للجواد العربي والتي أقيمت في ميدان بيت العرب برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والذي يتضمن ايضا اقامة البطولة الوطنية المقررة بعد أسبوعين.

وأعرب ممثل راعي البطولة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في كلمته عقب حضوره ختام البطولة عن فخره واعتزازه الكبيرين بتمثيل سمو ولي العهد لحضور ختام هذه البطولة الكبيرة متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. وأكد الجبري ان رعاية سمو ولي العهد لهذه الرياضة الاصيلة أسهمت في دعم انتشارها ووصولها الى هذه المكانة المرموقة مشيدا بالتنظيم المميز لمركز الجواد العربي (بيت العرب) لهذا المهرجان الكبير.

من جانبها، قدمت الوكيل المساعد في الديوان الأميري والمدير العام لمركز الجواد العربي الشيخة سارة الفهد جزيل الشكر ووافر الامتنان لمقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على رعايتهما للمركز والتي ساهمت في النهوض بالهواية وتحقيق أنشطته نجاحات كبيرة.

وقالت الشيخة سارة في بيان صحافي بمناسبة الختام ان منافسات البطولة حفلت بمستويات جيدة في ظل تميز المربين الكويتيين إذ بات دورهم فاعلا وملموسا في عملية تحسين الانتاج وتطوير سلالات الخيل العربية خصوصا ذات الدماء المصرية حيث تعد الكويت مركزا مميزا لانتاج وتربية سلالاتها المختلفة.

وأكدت التزام مركز الجواد العربي بتحقيق أهم أهدافه المتمثلة في حفظ سلالات الخيل العربية النادرة منوهة بالمشاركة المميزة لمالكي ومربي الخيل بالكويت في فعاليات البطولة ما أدى الى نجاحها رغم إقامتها في يوم واحد بسبب حالة الطقس التي سادت البلاد خلال الأيام الماضية.

وأسفرت نتائج البطولة التي شملت ست فئات عن فوز المهرة نور الجوهرة لمالكها ناصر السعيد بالمركز الأول في مسابقة أجمل فلوة لعمر سنة وما دون في حين أحرز المهر شاهين الوافي لمالكه الشيخ عبدالله الصباح لقب منافسات أجمل فلو المخصصة لنفس العمر.

وفي مسابقة أجمل مهرة عمر سنتين إلى ثلاث سنوات فازت المهرة زينة النواصي لمالكها علام الكندري بالمركز الأول بينما أحرز الجواد نشمي الزودير العائد لحسن الهندال بالمركز الأول في مسابقة أجمل مهر عمر سنتين إلى ثلاث سنوات.

وتوجت الفرس بشاير الورد لمالكها صلاح التركيت بلقب الأجمل في فئة الأفراس أربع سنوات فأكثر بينما فاز الجواد دي مناف لمربط الواوان في مسابقة أجمل فحل (أربع سنوات فأكثر).

