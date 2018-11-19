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استقطب معرض «كاريكاتير رياضي» خلال افتتاحه مساء الاول من امس عددا جيدا من الزوار حيث يقام في أرض المعارض بمشرف ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي الرابع والثلاثين التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون الممتدة حتى السبت المقبل.

وقال رئيس جمعية الكاريكاتير محمد ثلاب ان المشاركة هي الثالثة للجمعية مع المجلس الوطني للثقافة والفنون وأن هذه هي السنة الاولى التي يكون فيها معرض الكاريكاتير متخصصا في المجال الرياضي.وذكر أن 17 فنانا كويتيا من أعضاء الجمعية شاركوا في المعرض من بينهم: محمد القحطاني، وضحى الناصر، وفرح مطر، وسامي الخرس، وصفا نقي، وحنان النخيلان، وخالد الخشتي، بدر المطيري، وعبد الرضا كمال، وعادل القلاف، وزينب دشتي، ومنى التميمي، واحمد هيشان.

وقال ان الفنانين تناولوا في المعرض القضايا الرياضية من نواح اجتماعية وليس تنافسية فقط إذ تطرقت الرسومات إلى الحميات الغذائية وممارسة الرياضة لإنقاص الوزن وغيرها من الأمور العامة، مضيفا: «ابتعدت الرسومات عن الخوض في السياسات أو الصراعات الرياضية وركزت على الامور الرياضية العامة كما تناولت رسومات لشخصيات من الجيل الذهبي للكرة الكويتية مثل فتحي كميل وجاسم يعقوب واحمد الطرابلسي بالاضافة الى شخصيات من اللاعبين الحاليين مثل بدر المطوع».

بدوره قال الفنان سامي الخرس انه شارك باعمال رسمها في السنوات الست الماضية، مضيفا ان بعضها منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وبعضها جديد خرج للنور للمرة الاولى في المعرض. وعن لوحة الحارس السابق احمد الطرابلسي ذكر أنه رسمها خصيصا لابنه عبد الرحمن الطرابلسي حيث تم نشرها ضمن كتابه «ديوانية الطيبين» قبل أن يختارها للمشاركة بها في المعرض.

من ناحيته قال الفنان يوسف القلاف انه يرسم الكاريكاتير منذ أن كان عمره 10 سنوات وأنه متخصص إلى حد ما في رسم الوجوه سواء كان رسما واقعيا ام كاريكاتوريا. وعن لوحته التي رسم فيها المصري محمد صلاح محترف ليفربول الانكليزي قال: «اهتممت في هذه اللوحة بإبراز الشعر، وهي السمة المميزة لصلاح كما أن لكل لاعب سمة مميزة له قد تكون الأنف أو الفم، وهي امور يلاحظها الرسام ويركز عليها لابرازها في لوحته».

أثناء حضورها فعاليات المعرض قالت حارس مرمى منتخب السيدات للهوكي مها عطا الله: «المعرض جميل جدا، وبه رسومات منوعة ما بين الشخصيات الرياضية القديمة والجديدة، ونتمنى تكرار مثل هذه المعارض في المستقبل».وقالت مشرفة منتخب الهوكي للسيدات مريم الخرس أثناء تجولها في المعرض: «أن المعرض بادرة مميزة من جمعية الكاريكاتير»،متطلعة إلى مزيد من الاهتمام بالكاريكاتير الرياضي في المستقبل.

