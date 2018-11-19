محلية

كشفت مباراة الأزرق الأولمبي مع نظيره الياباني والتي انتهت بفوز الأخير بخماسية بيضاء عيوبا عدة يعاني منها المنتخب الذي يستعد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وهي الخسارة الثانية التي يتعرض لها الأزرق الأولمبي في الدورة الودية الدولية التي تستضيفها دبي بعد الأولى أمام الامارات بنتيجة 1-2، وتنتظره مباراة أخيرة أمام أوزبكستان غدا.

وعجز لاعبو المنتخب الأولمبي عن تهديد المرمى الياباني طوال التسعين دقيقة، وغاب التجانس والانسجام بين الخطوط بينما ظهر الدفاع هشا وكان الوصول الى مرمى الحارس عبدالرحمن المجدلي لا يحتاج الى جهود كبيرة من الجانب الياباني، في الوقت الذي شكلت فيه الركلات الركنية والكرات عرضية خطورة كبيرة على المرمى.

ورغم أن النتائج في مثل هذه الدورات ليست ذات أهمية، كما هو الحال في بطولة «عودة الأولمبي» التي أحرز الأزرق لقبها في أكتوبر الماضي بعد الفوز على السعودية 4-2 والخسارة من البحرين 1-2، الا أنها تعكس صورة الفريق وتظهر السلبيات التي يعاني منها من أجل معالجتها في الوقت المناسب.

لكن في المقابل، فان المنتخب الذي نال اشادة واسعة وحظي بثناءٍ كبير بعد فوزه بلقب «عودة الأولمبي» يستحق الآن بعض الانتقاد لظهوره بهذه الصورة السيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشكوى من ضغط المباريات عذر غير مقنع لأن المنتخبات الأربع كلها تلعب في الأيام ذاتها.

المشكلة الحقيقة التي تواجه اللاعبين هي أنهم غير معتادين على هذا النوع من المباريات لأن معظمهم اذا لم نقل كلهم لا يحصلون على فرصة المشاركة مع أنديتهم، وهذه بلا شك «العلة الحقيقية»، فماذا ننتظر من لاعب لا يشارك في البطولات المحلية رغم تراجع مستواها، عندما يخوض مواجهات على المستوى الدولي؟!

