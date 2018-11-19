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فقدت الحركة الرياضية امس احد قادتها رئيس النادي العربي السابق احمد عبدالصمد، الذي يعد من الرجالات الذين ساهموا بالكثير من الجهد والعمل من اجل الارتقاء بالرياضة الكويتية طوال مشواره الرياضي حيث مارس المرحوم كرة السلة في مدرسة المباركية مع اقرانه بجانب الالعاب الاخرى بنادي العروبة سابقا ومن ثم توجه للعمل الاداري مع العديد من زملاء المشوار وتولى رئاسة النادي العربي 1978.

ولقد استطاع ان يقفز بالنادي لاعلى المراتب وتحديدا في كرة القدم حيث نجح في وضع استراتيجية عمل مع زملائه اعضاء مجلس الادارة من اجل بناء فريق قوي بعدما عانى الاخضر في حقبة السبعينيات من تراجع نتائجه وعدم تحقيقه للبطولات وقام بالتعاقد مع المدرب الاسكتلندي الراحل ديف مكاي الذي عمل على وضع اسس الفريق الذي مزج بعض عناصر الخبرة امثال علي الملا وعدنان عبدالله وعلي مندني وعلي فرج وغيرهم مع الوجوه الشابة الصاعدة مثل عبدالله بلوشي واحمد عسكر وعنبر سعيد وسامي الحشاش واحمد خلف وغيرهم مما اسهم في احراز الاخضر للقب دوري الدمج موسم 1979-1980 بعد عشر سنوات عجاف.

ولن ينسى الاعلام كلمة المرحوم احمد عبدالصمد الشهيرة عقب التتويج «شكرا ابنائي الاعزاء» التي لا اظن أحداً ممن عاصر تلك الحقبة ان ينساها وهي تعكس مدى الروح الاسرية التي خلقها ووضع اسسها الفعلية المرحوم في تلك الفترة، ولاينسى احد عمله الدؤوب من اجل انقاذ القلعة الخضراء من حالة التدهور والتشرذم الذي عانته سواء على الصعيد الاداري والفني. واستمر الراحل رئيسا للعربي حتى 1981 ومن ثم عاد رئيسا خلال الفترة من 1983و1988 و1994وكما ان المرحوم سبق ان شغل عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية كما انه كان وكيلا في وزارة الاعلام وله الكثير من المساهمات بدعم الرياضيين وما يميز المرحوم احمد عبد الصمد الهدوء و الحكمة والثقة بالنفس. وكان الراحل فعلا قائدا رياضيا بمعنى الكلمة لايلتفت لصغائر الامور وكثيرا ما يعمل على رأب الصدع وتقريب وجهات النظر مابين ابناء الاسرة العرباوية وبالرغم من ابتعاده عن النادي بسبب المرض الا ان ظل متابعا له وداعما باستمرار لفرقه وابنائه.نسأل الله العلي القدير ان يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر السلوان.

