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يقود طاقم تحكيم أوزبكي بقيادة شيرزود قاسيموف مباراة الأزرق وسورية غدا، على ان يعاونه أليشر عثمانوف «مساعدا أولا» وسانجار شايوسبوف» مساعدا ثانيا».

وتقام المباراة في 07:00 مساء على ستاد الصداقة والسلام وتأتي ضمن استعدادات سورية لكأس اسيا 2019 التي تستضيفها الامارات في يناير المقبل فيما يأمل الازرق من خلالها في تحسين تصنيفه الدولي.

وكان اتحاد الكرة الغى المباراة الودية التي كان مقررا اقامتها بين الازرق ونظيره البحريني الجمعة الماضي، وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية التي مرت بها البلاد.

وستشهد مباراة سورية مهرجان اعتزال لاعب الازرق والسالمية سابقا صالح البريكي.

وكان الأزرق فاز على لبنان 1-0، وخسر من استراليا 0-4 خلال فترة تجمعه في أكتوبر الماضي.

من جهته أكد مدير الأزرق فهد عوض أن الكرواتي روميو يوزاك مدرب الأزرق حريص تماما على عقد اجتماعات فنية بشكل مستمر مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها سواء خلال التدريبات أو المباريات السابقة من أجل تلافهيا في مباراة غد أمام المنتخب السوري.

وأضاف: «ثمة أهداف يسعى الجهاز الفني لتحقيقها من خلال مباراة سورية أبرزها تحقيق الفوز من أجل الارتقاء بمركز الفريق في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لا سيما بعد الغاء لقاء البحرين، بالاضافة الى الوقوف على مستوى جميع اللاعبين، حيث أن لقاء المنتخب السوري هو الأخير في المرحلة الحالية، اذ يلعب الفريق مبارياته الدولية الودية المقبلة خلال شهر مارس القادم».

واختتم عوض تصريحه مناشدا جماهير الأزرق بضرورة دعم ومساندة الفريق أمام المنتخب السوري لمساندة ودعم المنتخب وقائد الأزرق والسالمية السابق صالح البريكي الذي يودع الملاعب خلال هذه المواجهة».

