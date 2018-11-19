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يدشن أزرق الشباب (تحت 19 عاما) تدريباته في 06:30 مساء اليوم على الملعب رقم (2) بنادي السالمية، وذلك استعدادا لمواجهة نظيره الاماراتي السبت المقبل في مباراة ودية. وتضم قائمة منتخب الشباب 28 لاعبا، هم: خالد وليد، طلال السربل، خالد يوسف (الجهراء)، وسلمان البوص (الساحل)، وجمال محمود (السالمية)، وحسين أشكناني، بندر السلامة (العربي)، وعبدالعزيز البحر، يوسف الحقان، منصور العنزي، عبدالله العنزي، يوسف المويل، حسين علي (القادسية)، ومساعد الشايع، فهد الفضلي، زامل الزامل، عبدالرحمن الشرهان، طلال القيسي (كاظمة)، وعبدالرحمن كميل، عبدالعزيز طارق، فواز الصعب، سلطان الفرج، حميد المطيري، فهد السلامة، ابراهيم كميل (الكويت)، وطلال الفضلي، عبدالرحمن الشمري (النصر).

