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تعادل القادسية واليرموك ودياً

راشد خلف
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الإثنين 19 نوفمبر 2018

تعادل القادسية مع اليرموك 1-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ستاد عبدالله الخليفة. سجل هدف القادسية الأردني أحمد الرياحي، وتعادل لليرموك ناصر الفيلكاوي، وجاء الهدفان في الشوط الثاني بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. وشهدت المباراة مشاركة لاعب القادسية الغائب منذ فترة محمد الفهد الذي تعرض للاصابة خلال المباراة في الكاحل وخرج في الشوط الثاني، ومن المنتظر أن يخضع للفحوصات لتحديد نوعية العلاج ومدة غيابه عن الملاعب. ويستعد القادسية لبطولة الدوري الممتاز حيث يحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة مع مباراة مؤجلة. في المقابل يتجهز اليرموك لاستكمال دوري الدرجة الثانية الذي يتصدره بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه.


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