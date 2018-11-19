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فوز الذلول «جبارة» بكأس الهيئة


حققت الذلول جبارة لحشر الهاجري الكأس المقدمة من الهيئة العامة للرياضة والمخصصة للثنايا ابكار على مسافة 5 كم بعد سباق ممتع وتنافس مثير مع الذلول سلهودة لعبد الرحمن مشرف والذلول الظبي لحمود الراشدي ضمن سباقات نادي الهجن اول من امس.
ونجحت الذلول انتباه لعلي عبد الهادي في الفوز بكأس النادي الثامنة المخصصة للحيل على مسافة 5 كم،وفي بقية الاشواط فازت الذلول وعد لسلطان شافي بالشوط الثالث المخصص للسودانيات والذلول شاهين لعلي المري بالشوط الرابع المخصص للفحول. وتفوقت الذلول اسعاف لحمد المري بالشوط الخامس المخصص للثنيان قعدان والذلول هوايل لكرم نمش بالشوط السادس، فيما فازت الذلول تبوك لمشعان العتيبي بالشوط السابع والدرعية لعايد الظفيري بالشوط الثامن و الشقب لمحمد المري بالشوط التاسع .


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