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اختتم «ماراثون بنك الخليج 642» فعالياته اول من امس وتمكن خلاله من تسجيل أرقاما قياسية في عدد المشاركين، حيث شارك 7,500 شخص من أكثر من 66 جنسية في الفعالية الرياضية الأكثر اثارة في الكويت. وشهدت الفعالية روحا حماسية عالية، حيث نفدت تذاكر الأربعة فئات من المسافات قبل يوم السباق. انطلق الماراثون في تمام الساعة السابعة والنصف عند سوق شرق، حيث سادت أجواء من النشاط والطاقة الايجابية، وحالة الطقس كانت ممتازة.

وأهم ما يميز ماراثون بنك الخليج 642 هو مرور المشاركين بالقرب من أبرز معالم الكويت، حيث بدأ مسار السباق وانتهى عند سوق شرق على طريق الخليج العربي، وبالقرب من المسجد الكبير وسوق المباركية مما كان له كبير الأثر على حماس المشاركين. وبناء على مسافة السباق التي اختارها كل مشارك 5 أو 10 أو 21 و42 كيلومتر، فقد مر المشاركين أيضا بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الى أبراج الكويت قبل عبور خط نهاية السباق.

وقال أحمد الأمير، مساعد المدير العام لادارة الاتصالات الخارجية لدى بنك الخليج ان «ماراثون بنك الخليج 642» «حقق في نسخته لهذا العام نجاحا غير مسبوق، سادت عليه أجواء البهجة والحماس حيث بدأ المشاركين بالوصول الى سوق شرق منذ الساعة السادسة والنصف صباحا للمشاركة في السباق. وعندما التقينا مع فريق عمل برو فيجن لأول مرة، رأينا مجموعة من الكويتيين الشباب لديهم رؤية وتصميم على اقامة فعاليات رياضية ناجحة. فمن خلال تعاوننا معهم وبدعم شركائنا على مر السنوات الماضية تمكنا بالفعل من ايجاد فعالية نفتخر بها في الكويت. يعد الماراثون مبادرة فريدة وفعالية خاصة جدا بالنسبة لبنك الخليج، حيث يعكس التزامنا باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي نتبناها الى جانب التزامنا نحو وطننا الحبيب، الكويت».

وأقيم على هامش فعالية «ماراثون بنك الخليج 642» حفل توزيع الجوائز على الفائزين من الذكور والاناث والذي أقيم في حديقة الشهيد، حضره العديد من المدعوين وممثلي الشركات من الشركاء والرعاة للماراثون الذين حظوا بمشاهدة مفاجأة من قبل «فرقة الشياب» قدموا خلالها مسرحية كوميدية عن الرياضة. تبع ذلك القاء خطابات من كل من طوني ضاهر، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، وأحمد الحزامي، والرئيس التنفيذي لشركة «برو فيجن للفعاليات الرياضية» . وانتهت الأمسية بحفل تكريم الفائزين والرعاية من الشركات، حيث وزع على الفائزين من الذكور والاناث الميداليات وجوائز نقدية لانجازاتهم الرياضية.

