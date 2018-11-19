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العتيبي: «الرماية العربية» محط أنظار الجميع


انطلقت أول من أمس منافسات البطولة العربية للرماية الشاملة الرابعة عشر بمشاركة اكثر من 200 رياضي ورياضية يمثلون 10 منتخبات عربية وخليجية يتنافسون في مسابقات الشوزن والبندقية والمسدس.
واكد رئيس الاتحاد العربي للرماية دعيج العتيبي في كلمته خلال الافتتاح اهمية التواجد العربي في الدوحة وخاصة في مجمع ميادين لوسيل للرماية والذي يعد واحدا من اهم الميادين المتخصصة خاصة بعد افتتاح صالة النهائيات للبندقية والمسدس.
واضاف العتيبي ان مجمع ميادين لوسيل للرماية يضيف مزيدا من النجاحات التي يشهدها الاتحاد القطري للعبة على مستوى العالم معربا عن امله في ان يقدم رياضينا افضل الارقام خاصة ونحن مقبلون على احداث رياضية مهمة ومؤهلة للاولمبياد. وبين ان البطولة العربية محط انظار الجميع من خلال النتائج التي سيحققها جميع المشاركين. من جهته، أكد رئيس الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم علي الكواري في كلمته ان هذه البطولة تهدف الى جمع كل رياضي اللعبة على ارض قطر من اجل التواصل الاخوي والتنافس الرياضي.
واشار الكواري الى الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد العربي للرماية من خلال تواصله ودعمه للمنتخبات المشاركة مبينا ان الاتحاد القطري للعبة قد سخر كل جهوده من اجل الاحتفاء بالاشقاء.


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