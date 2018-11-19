دوليه

أنهى الزمالك المصري أزمة مستحقات حسين ياسر المحمدي لاعب الفريق الأسبق لتفادي عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكان فيفا منح الزمالك مهلة حتى يوم 23 نوفمبر الحالي قبل أن يعاقبه بغرامة مالية وخصم 6 نقاط من رصيده في الدوري الممتاز. وعقد المحمدي جلسة مع مسؤولي الزمالك من أجل حل أزمة مستحقاته المتأخرة وتم التوصل لاتفاق يقضي بتنازل اللاعب عن جزء من مستحقاته البالغة 800 ألف جنيه والتنازل عن الشكوى التي تقدم بها عام 2011 لفيفا على أن يحصل على باقي المبلغ.

ووقع اللاعب على مخالصة مع النادي ليتم ارسالها للاتحاد الدولي من أجل اغلاق هذا الملف.

من ناحية أخرى، تلقى الزمالك عرضا رسميا من نادي اتحاد جدة السعودي للحصول على خدمات الدولي التونسي حمدي النقاز في موسم الانتقالات الشتوي القادم مقابل 54 مليون جنيه مصري.

وعرض النادي السعودي سداد مبلغ ثلاثة ملايين دولار (54 مليون جنيه) نظير الحصول على خدمات الظهير التونسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مجلس ادارة النادي المصري رفض من قبل التفريط في خدمات النقاز بعدما أبدى النادي السعودي اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب قبل أن يصر اتحاد جدة على الصفقة ويرسل عرضا رسميا.

