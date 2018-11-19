مال وأعمال

أظهر التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأميركية صعود حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 12.3 % على أساس سنوي لتبلغ 43.8 مليار دولار، مقابل 38 مليار دولار لنفس الشهر من 2017.

ووفقا للتقرير الذي اطلعت النهار على نسخة منه ارتفعت حيازة الكويت على أساس شهري في سبتمبر الماضي من سندات الخزانة الأميركية بواقع 0.5 %، مقابل 43.6 مليار دولار في أغسطس السابق له. وتوزعت قيمة حيازة الكويت في سبتمبر السابق بين 39.41 مليار دولار من السندات طويلة الأجل، و4.35 مليارات دولار سندات خزانة أميركية قصيرة الأجل.

ووفقا للتقرير احتلت الصين المركز الأول في حيازة سندات لخزانة الأميركية بقيمة 1151.4 مليار دولار، وتبعتها اليابان بـ1028 مليار دولار، ثم البرازيل بـ317 مليار دولار.

وعلى المستوى العربي، جاءت السعودية بالمركز الأول مستحوذة على 176.1 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية، وتليها الامارات بـ60 مليار دولار، ثم الكويت.

وبشكل عام، تراجعت قيمة سندات الخزانة الأميركية في سبتمبر الماضي بنسبة 1.2% الى 6223.9 مليار دولار، مقابل 6301.9 مليار دولار بنفس الشهر من 2017.

يذكر أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وترتبط البيانات الخاصة بأذونات الخزانة الأميركية غالبا شائع لدى كثيرين في الدول التي تملك حيازات معتبرة من السندات الأميركية مفاده أن تلك الدول بامتلاكها لجزء من تلك الديون أصبحت لديها أدوات توفر لها نفوذا سياسيا واقتصاديا على الولايات المتحدة لأنها اذا قررت تصفية حيازتها ستزعزع استقرار الاقتصاد الأميركي المثقل بالديون.

وتعتبر الصين أكبر مستثمر في السندات الأميركية كما انها أكبر مركز للتصنيع في العالم، واقتصادها قائم بشكل رئيسي على التصدير، ويحصل المصدرون الصينيون على الدولار الأميركي مقابل بضائعهم المبيعة للولايات المتحدة، ولكنهم يحتاجون الى اليوان الصيني لدفع أجور عمالهم والاحتفاظ بأموالهم محليا.

