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مال وأعمال

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البورصة تراجعت بعد السيول


تراجعت مؤشرات البورصة جماعياً في أولى جلسات التداول بعد أزمة السيول التي شهدتها الكويت في الأسبوع الماضي، والتي على اثرها تعطلت الأعمال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وأنهى المؤشر العام للبورصة تعاملاته متراجعا 0.25 %، كما انخفض المؤشران الأول والرئيس بنسبة 0.22 % و0.31 % على الترتيب. وهبطت مؤشرات 8 قطاعات يتصدرها السلع الاستهلاكية بنحو %1.4، فيما ارتفع قطاعا المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية بواقع 0.48 % للأول، و0.47 % للثاني. وتصدر سهم «بوبيان القابضة» القائمة الحمراء عند الاغلاق متراجعا بنحو 15 %، فيما تصدر سهم «السورية» القائمة الخضراء مرتفعا بنسبة تقدر بحوالي 11 %.
وتقلصت السيولة 34.6 % الى 10.48 ملايين دينار مقابل 16.02 مليون دينار يوم الثلاثاء الماضي، كما تراجعت أحجام التداول 2.5 % الى 97.41 مليون سهم مقابل 99.93 مليون سهم بالجلسة السابقة.


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