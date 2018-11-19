مال وأعمال

قالت اللجنة الوزارية المشتركة للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك أن العام 2019 قد يستمر في تسجيل نمواً في العرض وأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي قد يؤدي الى زيادة الفجوة بين الطلب والعرض.

وأشارت الى أنه على الرغم مما سبق، أعلن المنتجون بشكل جماعي انهم سيرون كيف تتطور الاتجاهات الجديدة في سوق النفط قبل وضع الخطة النهائية لسياسة الانتاج الخاصة بالعام 2019. وارتفع متوسط انتاج الأوبك للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر 2018 وبلغ أعلى مستوياته في 23 شهرا عند مستوى 33.33 مليون برميل يوميا، بزيادة شهرية 430 ألف برميل يوميا.

وبالرغم من ذلك، كان مستوى نمو الانتاج وفقا لمصادر الأوبك الثانوية أقل بكثير عند مستوى 127 ألف برميل يوميا ليصل الى 32.9 مليون برميل يوميا.

وسجلت ليبيا أكبر معدل زيادة في الانتاج على أساس شهري، حيث بلغ انتاجها الآن أعلى مستوى له منذ خمسة سنوات ونصف العام عند 1.22 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات بلومبرج.

أضافت السعودية 150 ألف برميل يوميا خلال الشهر باجمالي انتاج بلغ في المتوسط 10.68 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى سجلته المملكة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع متوسط انتاج الأوبك بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا منذ مايو 2018، حيث أضافت السعودية وحدها نصف هذه الزيادة أو 0.71 مليون برميل يوميا.

كما رفعت الامارات مستويات الانتاج بواقع 80 ألف برميل يوميا ليصل الى أعلى مستوياته منذ عامين عند 3.12 ملايين برميل يوميا بينما انخفض انتاج ايران هامشيا الى 3.4 ملايين برميل يوميا، على الرغم من تقدير المصادر الثانوية لمنظمة الأوبك للانتاج الايراني عند مستوى 3.3 ملايين برميل يوميا في أكتوبر 2018.

نتيجة لزيادة انتاج الأوبك، انخفضت نسبة الالتزام باتفاقية خفض الانتاج الى 104 في المائة خلال أكتوبر2018 مقابل 111 في المائة في سبتمبر 2018.

وتم تخفيض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2018 مرة أخرى وفقا لأحدث التقارير الشهرية لمنظمة الأوبك بواقع 40 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يرتفع اجمالي الطلب الان بواقع 1.5 مليون برميل يوميا ليصل الى 98.79 مليون برميل يوميا للعام 2018.

