مال وأعمال

من المتوقع أن يتحسن النمو في القطاع غير النفطي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل تدريجي في الأجل القريب، حيث تشير توقعات المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون الى أن القطاع غير النفطي سينمو بمعدل 2.2 % و2.7 % في عامي 2018 و2019 على التوالي، حيث من المتوقع أن تقود قطاعات النقل والتخزين والاتصالات والوساطة المالية النمو في القطاعات غير النفطية على المدى القصير.

ومن المخاطر التي ستوثر على النمو في القطاعات غير النفطية تضييق الائتمان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وسياسات تصحيح سوق العمل لتوطين الوظائف، حيث من المحتمل أن تؤثر هذه العوامل سلبا في معدل الاستثمار الخاص خلال الأجل القريب، ما تستدعي هذه الأوضاع التوافق الوثيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعويض آثار ارتفاع أسعار الفائدة وتعزيز ثقة المستهلكين فيما يتعلق باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب. كما يتوقع أن بلغ معدل التضخم السنوي نحو 2.1 % في عام 2018 و2.8 % في عام 2019، ومن المتوقع أن ترتفع ترتفع أسعار السلع والخدمات نتيجة عوامل داخلية، حيث ستشكل ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الوقود نتيجة تقليل الدعم الحكومي عن المشتقات البترولية، وزيادة الايرادات غير النفطية من خلال الرسوم المختلفة، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض المحلية وارتفاع تكاليف التوظيف في القطاع الخاص ضغوطا تضخمية على أسعار السلع والخدمات، في حين تشير توقعات النقد الدولي الى اعتدال التضخم العالمي المتوقع في عامي 2018 و2019 واستقرار السلع الأولية وأسعار الغذاء، ومن المتوقع أيضا أن يؤدي الأداء القوي للاقتصاد الأميركي وارتفاع أسعار الفائدة الى تعزيز صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة في الأجل القريب، وبالتالي فان مجمل هذه الاتجاهات تشير الى تقليل مخاطر التضخم في دول مجلس التعاون.

