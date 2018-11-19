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«أرزان المالية» تزيد رأسمال «تابعة» بـ 5 ملايين دولار


أعلنت شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار عن زيادة رأسمال احدى شركاتها التابعة وهي شركة أرزان كابيتال هولدينغ ليميتد المملوكة لـ«أرزان» بنسبة %87.84. وقالت الشركة في بيان للبورصة، ان زيادة رأسمال «أرزان كابيتال» تمت بمبلغ 5 ملايين دولار بما يعادل 1.515 مليون دينار. وأوضحت أن عملية الزيادة نتج عنها انخفاض نسبة ملكية مجموعة «أرزان» في الشركة التابعة من 87.84 % الى 81.81 %.
وأشارت الى أن عملية الزيادة سوف يظهر أثرها على البيانات المالية للمجموعة في الربع الأول من العام المقبل، وذلك بارتفاع صافي الأصول بمبلغ 5 ملايين دولار، وارتفاع الحصص غير المسيطرة بنفس القيمة، مع ارتفاع الايرادات السنوية بواقع 250 ألف دينار بما يعادل 75.75 ألف دينار.


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