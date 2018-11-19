مال وأعمال

أصدرت محكمة التمييز، حكما يلزم الأمانة العامة للأوقاف بأداء 1.76 مليون دينار لشركة الأولى للاستثمار، مع الغاء الحكم المستأنف. وحسب بيان «الأولى» للبورصة، ألزمت المحكمة المستأنف ضدها «الأمانة العامة للأوقاف» بالمصروفات عن درجتي التقاضي. ويتعلق موضوع الدعوى، بالمطالبة بالزام الأمانة العامة للأوقاف برد ثمن أسهم مع التعويض.

ونوهت الأولى الى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي، حيث يعتمد ذلك على تنفيذ الحكم وتحصيل المبلغ.

وكانت محكمة أول درجة قد رفضت دعوى الأولى وألزمتها بالمصروفات، وقبل استئناف الشركة شكلا، ولكن رفض موضوعا وأيد حكم أول درجة.

