دفتر أحوال

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن محاولة الامساك بشخص داخل سوق الفحيحيل سلب مبلغا نقديا بالقوة من أحد المارة.

وتوضح الادارة ان مقيماً من جنسية آسيوية أبلغ عن تعرضه لعملية سلب بالقوة من أحد الأشخاص الذي انتحل صفة رجل أمن، وقام باستيقافه أثناء قيادته لمركبته وطلب منه أوراقه الثبوتية وقام بتفتيش المركبة وسلب منه مبلغاً نقدياً.

وأضافت الادارة ان المجني عليه اوضح في بلاغه أنه أثناء محاولة الامساك بالجاني من قبل بعض المارة قام باخراج آلة حادة وطعنه في ساعده الأيمن، الا انه استطاع الامساك به واسترد منه المبلغ المالي، وتمكن الجاني من الفرار في مركبة أخرى يقودها شخص ومعه طفل مهدداً قائدها بطعنه بآلة حادة الا أن قائد المركبة رفض التحرك وتوقف عن السير وتمكن الجاني من الهروب.

وان ما تمت مشاهدته بمقطع الفيديو ما هو الا عمل انقاذ من بعض المقيمين من الجاليات المختلفة لمنع ارتكاب جريمة وانقاذ الطفل ومحاولة تعطيل مركبة الجاني من الهروب.

وأشارت الادارة الى انه وتم تعميم أوصاف الجاني على رجال الأمن لسرعة ضبطه وتم تسجيل قضية سلب بالقوة وتهديد وانتحال صفة رجل أمن رقم (101/2018) جنايات الفحيحيل.

