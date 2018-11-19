دفتر أحوال

قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الكلية دائرة الجنح المفوضة بتغريم وافد يمتلك شركة مبلغ 3000 دينار وشددت في حكمها في أول قضية تقيد بعد تطبيق قانون مكافحة الجرائم الالكترونية أن الاعلان عن قطع العلاقة مع الموظفين والتحذير من تعامل الناس معهم في برامج التواصل الاجتماعي لايجوز أن يتجاوز ويخالف القانون واتهامه في قضايا تزوير

وخيانة أمانة حتى وان كانت متداولة بين الشركة والمجني عليه.

واتهمت النيابة العامة المتهم وهو مالك شركة بنشر عبارات على خلاف الحقيقة في حساب بموقع الانستغرام من شأنها المساس بكرامة وسمعة المجني عليه.

وكانت المحامية دلال لافي المطيري بصفتها وكيلة عن المجني عليه قد تقدمت بشكوى الى النيابة العامة وادارة مكافحة الجرائم الالكترونية متهمة المتهم بالاساءة الى موكلها بنشر صورة البطاقة المدنية للمجني عليه واتهامه باتهامات تتعلق بخيانة الامانة والتزوير وهي لاتزال متداولة أمام القضاء المختص ولم يصدر بها حكم نهائي حتى الان.

وأكدت المحامية المطيري للمحكمة أن قيام المتهم بمسح تلك الصور من حسابه في الانستغرام والمتاح للآخرين لا يعفيه من الجريمة مؤكدة أن العبارات في اعلان قطع العلاقة عن استمرار العمل مع المجني عليه تضمن عبارات مسيئة بحقه.

وفيما اعترف المتهم بأن الحساب محل الشكوى يخصه وأنه من نشر العبارات المسيئة بهدف التحذير من التعامل مع المجني أكدت تحريات ضابط ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية أن الحساب محل الشكوى يخص المتهم.

واستجابت المحكمة للمحامية دلال لافي المطيري وأكدت في مبدأ هام عدم جواز أن يتضمن الاعلان عن قطع علاقة الشركات مع الموظفين تجاوز حدود التحذير الذي رسمه القانون واتهام الموظفين بخيانة الامانة والتزوير في قضايا وان كانت متداولة بين الشركة والموظفين فلا يمكن الركون اليها في التحذير، مؤكدة أن العبارات تجاوزت التحذير ودخلت في الاساءة للمجني عليه.

وخلصت المحكمة في حكمها الى تغريم المجني عليه مبلغ 3000 دينار وهو ما انتهت اليه الاستئناف في حكمها.

