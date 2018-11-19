دفتر أحوال

اصيب شخصان بجروح وكسور خطيرة اثر حادث مروري وقع مساء الأول من أمس بين سيارتين على طريق الدائري السادس السريع.

وكان بلاغ ورد مساء الأول من أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري بين سيارتين على طريق الدائري السادس السريع بالقرب من استراحة الحجاج، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع الحادث، حيث تبين بأن سيارتين اصطدمتا فيما بينهما ما تسبب بانحشار شخصين تم اخراجهما من قبل رجال الاطفاء حيث تعرضا لعدة جروح وكسور وتم نقلهما بسيارة الاسعاف الى مستشفى الجهراء، فيما باشر رجال المرور بسحب السيارتين من على الطريق وتسهيل حركة المرور.

