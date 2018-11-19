دفتر أحوال

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع صوتي يتضمن تحذيراً لقائدي المركبات بعدم التحرك من موقع إصابة زجاج المركبة بالكسر نتيجة تطاير الحصى والاتصال على عمليات وزارة الداخلية لتسجيل قضية كسر زجاج، إذ تؤكد الإدارة أن ما تم تداوله عار عن الصحة تماماً.

وأشارت الإدارة أن قطاع المرور أصدر تعميماً في وقت سابق لعموم الدوريات بعدم تحرير مخالفة للمركبات التي تسبب الحصى في كسر زجاجها الأمامي أو الخلفي أو الأيمن أو الأيسر في الوقت الراهن.

وتشير الإدارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال من قام بنشر هذا المقطع الصوتي وتقديمه للجهات المختصة، وتهيب بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والحقيقة فيما يتم بثه أو تداوله حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، مؤكدةً أن أبوابها مفتوحة للجميع للرد على أي استفسارات بكل شفافية.

