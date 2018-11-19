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مال وأعمال

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الغانم بحث مع محافظ كوس اليونانية سبل التعاون الاقتصادي المشترك


استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، صباح امس محافظ جزيرة كوس اليونانية جورج كيرتيس.
في بداية اللقاء، رحب الغانم بالمحافظ، حيث تطرق الى العلاقات الثنائية وسبل تنمية أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكداً على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، وذلك من خلال تبادل زيارة الوفود التجارية والاقتصادية، للتعرف عن كثب بالفرص الاستثمارية المتاحة في جزيرة كوس اليونانية، واطلاع أصحاب الأعمال الكويتيين على النظم والقوانين التي من شأنها تسهيل اجراءات المستثمر الكويتي. كما أكد استعداد الغرفة لنشر الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزيرة على المهتمين من أعضائها. ثم تطرق الغانم الى أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي واليوناني. من جانبه، تقدم المحافظ بالشكر للغرفة على حسن الاستقبال واتاحة الفرصة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، حيث دعا الشركات الكويتية لعمل شراكات ثنائية مع نظرائهم في جزيرة كوس لتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة، وأضاف الى أن الجزيرة تمتلك مقومات استثمارية جيدة في قطاع السياحة، حيث تعد ثالث أكبر جزر اليونان استقطاباً للسياحة.
وفي نهاية اللقاء، أعرب المحافظ عن خالص امتنانه وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها، وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال.


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