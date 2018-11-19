مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي- البحرين، «بيتك- البحرين» عن ازدهار محفظة الخدمات المصرفية الخاصة نتيجة لتوجه العملاء نحو استثمارات تتبع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

وقال عبدالرزاق جواهري مدير تنفيذي في «بيتك- البحرين»: «لطالما حرصنا على وضع عملائنا على رأس أولوياتنا حيث نعمل على تلبية رغباتهم عبر تقديم منتجات إسلامية وخدمات مصرفية خاصة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. ويلعب فريقنا المتخصص من مديري العلاقات الذين يتمتعون بدرجة عالية من الخبرة، دوراً فعالاً في إرضاء العملاء من خلال الاستفادة من موارد البنك وتصميم حلول فريدة تتلائم مع الاحتياجات الفردية. حيث إننا نعمل على تطوير استراتيجيات استثمارية بإمكانها أن تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة بكل سهولة ومرونة مع ضمان المحافظة على الشفافية في جميع عروضنا والإبقاء على قيم الخدمات المصرفية الإسلامية الأصيلة».

وأضاف: «نقدم مجموعة من الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل حسابات تحت الطلب الجديدة وحسابات الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كالمرابحة والوكالة». ويوفر حساب تحت الطلب الجديد حلاً يجمع بين مزايا المدخرات والحسابات الجارية في منتج واحد. ويقوم حساب تحت الطلب بحساب الربح على أساس يومي وتوزيع الأرباح على أساس شهري للمستثمرين. يمكن للعملاء فتح الحساب بالدينار البحريني أو بالدولار الأميركي.

ويتضمن «حساب الوكالة الاستثماري» خيارات الموارد المالية المتاحة للزبائن. وبإمكان فتح حساب الوكالة الاستثماري بالدينار البحريني أو بالدولار الأميركي. ويتم توزيع الربح على حسابات العملاء على أساس شهري.

ويقدم حساب الوكالة الاستثماري فلكسي الجديد من بيت التمويل الكويتي البحرين مرونة لسحب حوالي 20% من المبلغ خلال مدة الاستثمار. يمكن فتح الحساب باستخدام بالدينار البحريني أو بالدولار الأميركي. يتم توزيع الربح في حسابات العملاء على أساس شهري.

وتمنح بطاقة VISA Signature الائتمانية للعملاء مجموعة واسعة من المزايا، مثل إمكانية الدخول الى أكثر من 650 صالة مطار حول العالم، والتأمين على الحوادث الشخصية والسفر، وتمديد فترة الضمان، وحماية الشراء. كما سيحظى العملاء براحة البال وسهولة استخدام بطاقة فيزا في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه، قال ابراهيم الأحمد رئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة: «تماشياً مع استراتيجية مجموعة «بيتك» التي تدفع جميع أقسامها الفرعية إلى تبني نهج فريد لخدماتنا المصرفية.

