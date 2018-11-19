مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا بتخفيض رسوم تسجيل براءات الاختراع بنسبة 50 بالمئة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى السجل الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاضعة للقانون رقم 98 لسنة 2013 م.

وجاء القرار الذي حمل الرقم 662 لسنة 2018 في ثلاث مواد، كما تضمن ملحقا يحتوي جدولا مفصلا لرسوم براءات الاختراع وفقا لمعاهدة التعاون.

وحدد القرار رسوم طلب براءات الاختراع للأفراد بـ140 ديناراً كويتياً وللشركات بـ280 ديناراً، ورسم منح ونشر البراءة للأفراد بـ175 ديناراً وللشركات بـ350 ديناراً.

كما تضمن الملحق الرسوم السنوية على براءة الاختراع من السنة الثانية إلى السنة العشرين حيث تزداد تصاعديا 5 دنانير للافراد و10 دنانير للشركات، وتبدأ للأفراد بـ140 ديناراً في السنة الثانية لتصل في السنة العشرين إلى 230 ديناراً، فيما تبدأ للشركات بـ280 ديناراً في السنة الثانية لتصل إلى 460 دينارا في السنة العشرين.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص العمل الحر أمام الشباب الكويتي.

كما يهدف إلى توفير الخدمات وتسهيل اجراءات العمل التجاري وتهيئة بيئة الأعمال التجارية في الكويت بما يسهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص.

