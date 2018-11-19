مال وأعمال

وقعت الشركة الخليجية المغاربية القابضة عقد بنظام المرابحة بقيمة 1.1 مليون دينار لشراء حصص إضافية في شركة مجموعة السراج القابضة. وحسب بيان الشركة فإن إجمالي عدد الأسهم المملوكة للمغاربية في السراج القابضة بلغ 25.3 مليون سهم، بما يمثل 42.3 % في السراج.

وفي 8 نوفمبر الحالي، أعلنت المغاربية زيادة حصتها في مجموعة السراج القابضة من خلال توقيع عقد شراء 12.6 %، تمثل 7.5 ملايين سهم في السراج بقيمة 676.4 ألف دينار، لترتفع نسبة المغاربية في السراج إلى 31 %.

وكانت الخليجية قد أعلنت، في نهاية سبتمبر السابق، زيادة حصتها في شركة السراج القابضة إلى نسبة 18.43 % من خلال شراء حصة إضافية بواقع 11.34 %.

وأعلنت الشركة في منتصف أكتوبر الحالي، عن بياناتها المالية للتسعة الأشهر الأولى من عام 2018، مُحققة خسائر بقيمة 58.64 ألف دينار مقارنة بأرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي بقيمة 179.03 ألف دينار.

