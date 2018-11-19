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«التجارة» ضبطت 2600 بطارية


تمكنت وزارة التجارة والصناعة من ضبط مخزن في منطقة الشويخ الصناعية يقوم ببيع بطاريات سيارات وشاحنات بعد تغيير بلد المنشأ عليها.
واشارت الوزارة في بيان صحافي ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة قام بضبط كميات كبيرة من بطاريات للسيارات والشاحنات قدر عددها بـ 2600 بطارية يقوم المورد بتغيير بلد المنشأ عليها. واوضحت الوزارة ان الفريق وعبر الجولات التفتيشية لفرق الطوارئ استطاع ضبط تلك الكمية والتي كانت ستوزع على عدد من المحال لبيعها، واستطاع ضبطها واحالتها للجهات المختصة. واكدت ان الفرق التفتيشية والضبطيات تأتي حرصا من الوزارة على حماية المستهلك وتقديم وضمان افضل السلع وعدم تجاوز القانون. وشددت الوزارة على ضرورة الابلاغ على اي غش تجاري عبر الخط الساخن 135 والاحتفاظ بالفاتورة.


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